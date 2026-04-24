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मुरादाबाद

मुरादाबाद डबल मर्डर केस: 25-25 हजार के इनामी दो बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार, इलाके में फैलाई थी दहशत

Moradabad News: मुरादाबाद के सनसनीखेज डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25-25 हजार के दो इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 24, 2026

moradabad double murder accused arrested

मुरादाबाद डबल मर्डर केस | Image - FB/@MoradabadPolice

Murder Accused Arrested: यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25-25 हजार रुपये के इनामी दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी घायल अवस्था में हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को अपने विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अंजाम दिया है।

डबल मर्डर से इलाके में फैली थी दहशत

यह दिल दहला देने वाली घटना सोमवार देर शाम की है, जब संपत्ति विवाद के चलते राजा और उनकी पत्नी फरहा की उनके ही घर में बच्चों के सामने बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस निर्मम वारदात से पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल बन गया था। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने के साथ जांच शुरू की गई।

पांच आरोपियों को किया गया था नामजद

पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को नामजद करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी। जांच के दौरान संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई थी। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आरोपी अगवानपुर पुल के पास मौजूद हैं, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर घेराबंदी की।

फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में घायल हुए आरोपी

पुलिस के अनुसार, जब संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें 25-25 हजार रुपये के इनामी आरोपी फरजंद और सुहैल के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

अवैध हथियार और सामान बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, नगदी और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया है। दोनों घायलों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

पहले भी एक आरोपी हो चुका है गिरफ्तार

इस डबल मर्डर केस में इससे पहले नामजद आरोपी अनस को भी पुलिस ने दो दिन पहले मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार अन्य आरोपियों की तलाश में टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Published on:

24 Apr 2026 09:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद डबल मर्डर केस: 25-25 हजार के इनामी दो बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार, इलाके में फैलाई थी दहशत

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