मुरादाबाद डबल मर्डर केस: 25-25 हजार के इनामी दो बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार, इलाके में फैलाई थी दहशत

Murder Accused Arrested: यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25-25 हजार रुपये के इनामी दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी घायल अवस्था में हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को अपने विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अंजाम दिया है।