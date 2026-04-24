पत्नी का जिम जाना नहीं था पसंद, पति ने बेरहमी से कर दी हत्या फिर रचा एक्सीडेंट का खेल

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी शोभित गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो वजह बताई, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। शोभित ने बताया कि उसकी पत्नी पूनम अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक थी और जिम जाती थी। शोभित को पूनम के जिम जाने से सख्त नफरत थी। हालांकि, उसने स्पष्ट किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर कोई शक नहीं था, लेकिन जिम के माहौल और वहां के ट्रेनर्स को लेकर उसके मन में एक अजीब सा डर और असुरक्षा की भावना घर कर गई थी। उसे लगता था कि जिम का माहौल उसकी पत्नी को 'बिगाड़' रहा है।