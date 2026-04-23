मुरादाबाद डबल मर्डर केस: इसलिए बेटी ने भाई-मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

आरोपी युवती ने बताया कि लगातार हो रही प्रताड़ना और उसी दिन हुए विवाद ने उसके भीतर गुस्सा और आक्रोश भर दिया था। इसी गुस्से में उसने पहले अपने भाई पर हमला किया और फिर मां पर भी वार कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद जब उसे आसपास लोगों के आने की आहट मिली, तो उसने सरिया और डंडा झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गई।