मुरादाबाद में फर्जी बिलिंग गिरोह का पर्दाफाश, करोड़ों की GST चोरी का खुलासा, SIT की बड़ी कार्रवाई

Moradabad GST Fraud : एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, PC- Chatgpt
Moradabad Billing GST Scam : मुरादाबाद में एसआईटी ने एक बड़े फर्जी बिलिंग और जीएसटी चोरी के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए करोड़ों रुपये की कर हेराफेरी का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से बिना किसी वास्तविक व्यापारिक गतिविधि के फर्जी बिल जारी कर सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचा रहा था।
एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद फैसल उर्फ मोंटू (38 वर्ष), निवासी किसरौल, थाना नागफनी, मुरादाबाद और शाहनवाज (44 वर्ष), निवासी लक्सर वाली गली, खैरनगर, थाना देहली गेट, मेरठ के रूप में हुई है। दोनों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं।
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी बिना किसी वास्तविक खरीद-बिक्री के फर्जी फर्मों के नाम पर बिल जारी करते थे। इन फर्जी बिलों के आधार पर विभिन्न कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अवैध लाभ दिलाया जाता था। इस तरीके से सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। एसआईटी इस पूरे फर्जीवाड़े के डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है।
इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड ईशान मलिक बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। एसआईटी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। शुरुआती जांच में यह भी आशंका जताई गई है कि इस नेटवर्क के तार मुरादाबाद की कई व्यापारिक फर्मों से जुड़े हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को और तेज कर दिया गया है।
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