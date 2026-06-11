मुरादाबाद में फर्जी बिलिंग गिरोह का पर्दाफाश, करोड़ों की GST चोरी का खुलासा, SIT की बड़ी कार्रवाई

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी बिना किसी वास्तविक खरीद-बिक्री के फर्जी फर्मों के नाम पर बिल जारी करते थे। इन फर्जी बिलों के आधार पर विभिन्न कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अवैध लाभ दिलाया जाता था। इस तरीके से सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। एसआईटी इस पूरे फर्जीवाड़े के डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है।