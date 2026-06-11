NITI Aayog Meeting: दिल्ली में PM मोदी की बड़ी बैठक, उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे

यह बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरी दुनिया में मचे इस भूचाल का सीधा असर भारत पर भी दिख रहा है। चाहे वह पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें और उनकी सप्लाई चेन का संकट हो, या फिर ग्लोबल मार्केट का दबाव, इन सभी मुश्किलों के बीच देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इस बैठक में ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम प्रेशर से निपटते हुए देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर गहन मंथन चल रहा है।