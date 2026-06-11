उत्तराखंड में मानसून की चुनौतियों से निपटने की तैयारी, देहरादून में आपदा प्रबंधन की बड़ी बैठक

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में मानसून के दौरान अक्सर भारी बारिश बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडराता रहता है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी मानसून के दौरान आने वाली ऐसी ही आपदाओं से निपटने के लिए एक मजबूत और प्रभावी रणनीति तैयार करना है। बैठक में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके।