सांसद बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बदल दी काशी की सूरत! धर्म नगरी मॉडल शहर बनी, हजारों करोड़ से बदली तस्वीर

2014 से पहले काशी की गलियां तंग थी। इसके साथ ही पूरा शहर तारों के जंजाल से पटा हुआ था। काशी में हमेशा ही हादसों का डर बना रहता था, यहां तक कि पीने का शुद्ध पानी और सीवर की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को तंग गलियों से होकर मंदिर पहुंचना पड़ता था। एक हजार लोगों की भीड़ होने पर भी मंदिर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता था। वहीं, घाटों पर ना बैठने की व्यवस्थाएं थी ना ही बिजली की। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु एक बार आने के बाद दोबारा आने से कतराते थे, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है।