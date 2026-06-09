Ram Temple Chadhava: चढ़ावे पर सियायत के बीच सामने आए आंकड़े; अयोध्या में रामलला को हर महीने 5 करोड़ का चढ़ावा

Ayodhya Ram Temple Chadhava: अयोध्या में राम मंदिर के दानपात्र से धनराशि में कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अब मंदिर की आय और चढ़ावे से जुड़े आधिकारिक आंकड़े चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।