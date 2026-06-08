राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों पर सियासत तेज, जानिए अखिलेश यादव के आरोप और चंपत राय का पलटवार

उन्होंने कहा, "ट्रस्ट की कार्यप्रणाली शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। चाहे जमीन घोटाले से जुड़े आरोप हों या अब दानपात्र में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का मामला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस संबंध में जो ट्वीट किया है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। कई मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने भी इस मुद्दे पर रिपोर्ट प्रकाशित की हैं।" तेज नारायण पांडेय ने कहा कि श्रद्धालु भगवान राम के प्रति अपनी आस्था के चलते दान करते हैं, इसलिए इस तरह के आरोप सामने आना गंभीर विषय है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।