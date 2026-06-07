UP Weather Update: प्री-मानसून बारिश पर ब्रेक; अब झुलसाएगी गर्मी! 47°C तक पहुंच सकता है तापमान, 9 जून से लू चलने के आसार

पिछले सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया था। बादलों और हवाओं के कारण लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई थी। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि जैसे-जैसे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो रहा है, वैसे-वैसे सूर्य की तीखी किरणें और गर्म हवाएं अपना असर दिखाने लगेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगले एक-दो दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा। दिन के समय तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर के समय घर से बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।