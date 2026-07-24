‘सोनम वांगचुक का आंदोलन पार्ट-2’, इमरान मसूद के बयान के बाद गर्माई राजनीति, जानें किसने क्या कहा

बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस सोनम वांगचुक का अपमान कर रही है क्योंकि उन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दीं। राहुल गांधी 21 दिन छुट्टी मनाने गए, छात्रों की चिंता नहीं की। संसद में चर्चा से भाग रहे हैं और अपने सांसदों से सोनम वांगचुक को गाली दिलवा रहे हैं। अब जब सरकार ने बातचीत की, उपवास खत्म कराया और मांग मानी, तो कांग्रेस क्रेडिट की लड़ाई लड़ रही है।

पूणावाला ने आगे कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक होते हैं लेकिन वे चपरासी तक को नहीं निकालते। वहीं पीएम मोदी छात्रों के हित में लगातार काम कर रहे हैं।