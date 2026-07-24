सिद्धार्थनगर में तीन युवकों की डूबने से मौत: 24 घंटे बाद जाल में फंसे मिले तीन शव, परिजनों में मचा कोहराम

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में गुरुवार को शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बैदौली घाट पर हुए दर्दनाक हादसे ने झकझोर कर रख दिया है, यहां एक महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए तीन युवक शव दाह के बाद बानगंगा नदीं में नहाने गए। इसी बीच अचानक दो युवक गहरे पानी में चले गए, उन्हें डूबता देख तीसरा युवक उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदा, लेकिन वह भी तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तीनों का शव 24 घंटे बाद शुक्रवार को बरामद हुआ। घटना की जानकारी होते ही विधायक और SDM मौके पर पहुंचे, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।