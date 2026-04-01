सिद्धार्थनगर में एंटी करप्शन की कारवाई, 15 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया क्लर्क

एंटी करप्शन की टीम ने बताया कि मनीष कुमार ने एक शिकायतकर्ता से उसकी पत्नी को आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त कराने के नाम पर 15 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन, बस्ती मंडल की टीम ने मामले की जांच पड़ताल कर मनीष को घूस लेते रंगे हाथ दबोचने की योजना बनाई। तय योजना के तहत जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को रिश्वत की रकम सौंपी, टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोतवाली बांसी ले जाया गया।