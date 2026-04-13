शादी की जिद कर टावर पर चढ़ घंटों पुलिस को हलकान किए रहा युवक…मची रही अफरातफरी

सोमवार की सुबह इटवा थाना क्षेत्र के पिपरा पठान (मुर्गिहवा) गांव के पास एक युवक शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना फैलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, टावर पर चढ़ने वाले युवक की पहचान कठेला समय माता थाना क्षेत्र के इंद्रीग्रांट ,बक्शडीह टोला निवासी विशाल चौहान पुत्र रामदास के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उसी से शादी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा।