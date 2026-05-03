MI-17 हेलिकॉप्टर से एयरफोर्स ने किया कमाल; रील बनाने पानी की टंकी पर चढ़े थे 5 बच्चे! सिद्धार्थनगर में 1 मासूम की दर्दनाक मौत

कुछ देर बाद जब बच्चे नीचे उतरने लगे तो टंकी की जर्जर सीढ़ी अचानक टूट गई। इससे बाले, शनि और गोलू नीचे गिर गए। हादसे में बाले के ऊपर सीढ़ी का मलबा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शनि और गोलू गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कल्लू और पवन ऊपर ही फंस गए और लोहे की रॉड पकड़कर किसी तरह दोबारा टंकी पर चढ़ गए।