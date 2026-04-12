नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा होगी चाक चौबंद, SSB ने तैयार किया ब्लूप्रिंट…स्थायी चेक पोस्ट और स्मार्ट पेट्रोलिंग से होगी 24 घंटे निगरानी

DIG ने कहा कि आने वाले समय में 'स्मार्ट पेट्रोलिंग' को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत जवानों की गश्त को तकनीकी रूप से मॉनिटर किया जाएगा और संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इससे सीमा के हर क्षेत्र की निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस मीटिंग में IG (SSB) लखनऊ रतन संजय, कमांडेंट (50वीं वाहिनी) संजय कुमार, कमांडेंट (43वीं वाहिनी) उज्ज्वल दत्ता, SP सिद्धार्थनगर डॉ. अभिषेक महाजन, CO शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी तथा नेपाल पुलिस के DSP मोहन केसी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाने पर भी विशेष चर्चा की गई।