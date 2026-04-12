CM योगी और पंकज चौधरी के बीच मुलाकात; मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर आई बड़ी खबर!

पार्टी सूत्रों का कहना है कि सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर कई नामों पर चर्चा जारी है। अंदरखाने बैठकों का दौर तेज हो गया है, जिससे संभावित बदलावों को लेकर कयास भी बढ़ गए हैं। हालांकि अंतिम निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल शीर्ष नेतृत्व अन्य राज्यों के चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त है, जिसके चलते यूपी से जुड़े फैसलों में कुछ देरी हो सकती है।