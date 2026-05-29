KGMU परिसर की छह मजारें लावारिस घोषित, प्रशासन ने शिफ्टिंग की तैयारी तेज की

KGMU प्रशासन के अनुसार छह मजारों की वैधता को लेकर विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई। प्रशासन ने पहले इन मजारों से जुड़े संभावित केयरटेकरों और दावेदारों को नोटिस जारी किए। बताया जा रहा है कि तीन अलग-अलग बार नोटिस जारी किए गए, ताकि यदि कोई व्यक्ति इन मजारों से संबंधित दावा या दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह आगे आ सके। लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति दावा करने या जवाब देने नहीं पहुंचा। इसके बाद प्रशासन ने इन मजारों को लावारिस मानते हुए अवैध घोषित कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की गई है।