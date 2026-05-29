अखिलेश यादव पर पंकज चौधरी का बड़ा वार, बातें बड़ी-बड़ी…खुद की पार्टी की महिला से हो रहा अपमानजनक व्यवहार

ज्ञात हो यह घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मड़िया पड़ाव स्थित सपा नेता गार्गी सिंह पटेल के आवास पर हुई थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कई लोग महिला नेता पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे थे। आरोप है कि करीब पांच लोग अचानक गार्गी सिंह पटेल के घर में घुस आए। इनमें दो युवक और दो महिलाएं शामिल थीं। पहले उनके साथ कहासुनी हुई, फिर हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया।