Lucknow Airport : उड़ान के बीच बुजुर्ग यात्री को हार्ट अटैक, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग से बची जान

इस पूरी घटना ने यह भी दिखाया कि संकट की घड़ी में इंसानियत और सहयोग कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। विमान में मौजूद यात्रियों ने भी संयम बनाए रखा और मेडिकल सहायता में सहयोग किया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग एयरलाइन और लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे “समय पर लिया गया सही फैसला” बताया। फिलहाल बुजुर्ग यात्री की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। वहीं इस घटना ने यात्रियों के मन में यह भरोसा और मजबूत कर दिया कि आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय विमानन सेवाएं तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम हैं।