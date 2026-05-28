यूपी भाजपा ने घोषित किए 5 नए जिलाध्यक्ष, बैठाया सटीक जातीय समीकरण

लखनऊ :भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश ने गुरुवार शाम जिलाध्यक्षों की चौथी सूची जारी कर दी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में जारी इस सूची में 5 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही पार्टी ने सभी 98 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पूरी कर ली है, जिससे संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके।