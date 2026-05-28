UP Monsoon: भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को राहत की उम्मीद, यूपी में बारिश-तूफान का बड़ा अलर्ट

लखनऊ में चिलचिलाती धूप से बचने के लिए तौलिया ओढ़कर जाते हुए युवा, PC- Patrika
UP Weather Update : India Meteorological Department यानी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों के लिए बड़ा मौसम अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और हीटवेव की मार झेल रहे लोगों को अब मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के अनुसार 29 मई को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार सहित करीब 15 राज्यों में तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में तेज हवाएं 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने किसानों, मछुआरों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तेज धूप और लू के कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। राजधानी Lucknow समेत प्रदेश के कई शहरों में दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली नजर आने लगी थीं। गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने राहत की उम्मीद जगाई है। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बारिश और तेज आंधी के कारण कई तरह की परेशानियां भी सामने आ सकती हैं।
मौसम विभाग ने लखनऊ मंडल समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और नमी वाली हवाओं के प्रभाव के कारण मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और आसपास के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में आंधी की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इतनी तेज हवा सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तेज आंधी के कारण पेड़ उखड़ने, बिजली के खंभे गिरने और यातायात बाधित होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान घरों से बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।
मौसम विभाग ने किसानों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। खेतों में काम कर रहे किसानों से कहा गया है कि मौसम खराब होने की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तेज हवा और बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। कई इलाकों में खुले में रखी फसलें और कृषि उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। मछुआरों को भी नदी और जलाशयों में न जाने की सलाह दी गई है। विभाग का कहना है कि खराब मौसम के दौरान तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं।
बारिश और आंधी के साथ कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न होने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि आंधी-तूफान के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग कम करें और सुरक्षित इमारतों में शरण लें। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन और आपदा राहत एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कई जिलों में बिजली विभाग, नगर निगम और राहत टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि मौसम खराब होने के दौरान बेवजह यात्रा न करें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। संभावित जलभराव और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए नगर निकायों को भी तैयार रहने को कहा गया है।
मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज आंधी और तूफान कई नई समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इसके अलावा पुराने और कमजोर भवनों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम विभाग ने साफ कहा है कि मौसम का यह बदलाव अचानक और तेज हो सकता है। इसलिए लोगों को पहले से तैयारी रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने ने कहा है कि घरों की छतों पर रखे सामान को सुरक्षित रखें, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और मौसम खराब होने के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कहीं तेज गर्मी तो कहीं बारिश और आंधी का असर देखने को मिलेगा। प्री-मानसून गतिविधियों के चलते इस तरह के मौसम बदलाव सामान्य हैं, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोगों की नजर मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हुई है। भीषण गर्मी के बीच बारिश की संभावना ने राहत की उम्मीद तो जगाई है, लेकिन तेज आंधी और तूफान को लेकर लोगों में चिंता भी बढ़ गई है।
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