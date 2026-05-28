UP Monsoon: भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को राहत की उम्मीद, यूपी में बारिश-तूफान का बड़ा अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कहीं तेज गर्मी तो कहीं बारिश और आंधी का असर देखने को मिलेगा। प्री-मानसून गतिविधियों के चलते इस तरह के मौसम बदलाव सामान्य हैं, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोगों की नजर मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हुई है। भीषण गर्मी के बीच बारिश की संभावना ने राहत की उम्मीद तो जगाई है, लेकिन तेज आंधी और तूफान को लेकर लोगों में चिंता भी बढ़ गई है।