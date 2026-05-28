Bakrid 2026: ड्रोन निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ में अदा हुई ईद की नमाज, उमड़ी भारी भीड़

ईद के मौके पर बच्चों और युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। नए कपड़े पहनकर बच्चे परिवार के साथ मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा करने के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले। शहर के बाजारों में भी त्योहार की रौनक देखने को मिली। मिठाई, सेवइयों और पारंपरिक व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। कई परिवारों ने घरों में खास पकवान तैयार किए और त्योहार की खुशियां मनाईं। युवाओं ने सोशल मीडिया पर भी ईद की शुभकामनाएं साझा कीं। शहर के कई इलाकों में लोगों ने सामूहिक रूप से त्योहार मनाकर भाईचारे की मिसाल पेश की।