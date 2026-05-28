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लखनऊ

मास्टरशेफ इंडिया विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, इंस्टाग्राम पर लिखा- मेरे लिए दुआ करें

लखनऊ की मशहूर Celebrity Chef और MasterChef India विजेता Pankaj Bhadouria को लेकर ब्रेस्ट कैंसर की खबरों से फैंस चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं लगातार की जा रही हैं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 28, 2026

MasterChef India” की पहली विजेता के स्वास्थ्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

MasterChef India” की पहली विजेता के स्वास्थ्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टरशेफ इंडिया' (सीजन-1) की विनर रहीं पंकज भदौरिया ब्रेस्ट कैंसर (स्तन कैंसर) की शिकार हो गई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिये बताया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है। पंकज ने अपने चाहने वालों से इस मुश्किल घड़ी में दुआओं और शुभकामनाओं की अपील की है। Pankaj Bhadouria के ब्रेस्ट कैंसर से जूझने की खबरों ने उनके चाहने वालों को भावुक कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकलकर देशभर में अपनी खास पहचान बनाने वाली Pankaj Bhadouria आज सिर्फ एक Chef नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का नाम हैं। ऐसे में उनकी बीमारी की खबर ने उनके चाहने वालों को चिंतित कर दिया है। इंटरनेट पर लोग लगातार उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उन्हें मजबूत बने रहने का संदेश दे रहे हैं।

साधारण शिक्षिका से देश की स्टार शेफ बनने तक का सफर

Pankaj Bhadouria की कहानी संघर्ष, मेहनत और सपनों को सच करने की मिसाल मानी जाती है। लखनऊ की रहने वाली Pankaj कभी एक स्कूल टीचर थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें सीधे देश के सबसे लोकप्रिय कुकिंग मंच तक पहुंचा दिया।

जब उन्होंने “MasterChef India” के पहले सीजन में हिस्सा लिया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक साधारण स्कूल टीचर पूरे देश को अपने स्वाद और हुनर से दीवाना बना देगी। लेकिन अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और भारतीय व्यंजनों में नए प्रयोगों के दम पर उन्होंने इतिहास रच दिया। “MasterChef India” का पहला सीजन जीतने के बाद Pankaj Bhadouria रातोंरात एक जाना-माना चेहरा बन गईं। उनकी सफलता ने हजारों महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि अगर लगन और आत्मविश्वास हो तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है।

लखनऊ से जुड़ी रही खास पहचान

नवाबी शहर Lucknow का स्वाद और तहजीब हमेशा Pankaj Bhadouria की पहचान का हिस्सा रहा है। उन्होंने अपने कुकिंग स्टाइल में लखनऊ की पारंपरिक रेसिपीज और भारतीय स्वाद को हमेशा खास जगह दी। यही वजह रही कि देशभर के लोगों ने उनके व्यंजनों को खूब पसंद किया।

टीवी शो, यूट्यूब चैनल, कुकिंग क्लासेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन्होंने घर-घर तक अपनी पहुंच बनाई। उनकी रेसिपीज खास तौर पर घरेलू महिलाओं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहीं। Pankaj हमेशा यह संदेश देती नजर आईं कि खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक कला और भावनाओं को जोड़ने का जरिया है। उनकी सादगी और सहज अंदाज ने उन्हें लोगों के दिलों के बेहद करीब पहुंचा दिया।

सोशल मीडिया पर दुआओं की बाढ़

जैसे ही उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें सामने आईं, सोशल media पर फैंस की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कई लोगों ने उन्हें “फाइटर” बताते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कुछ यूजर्स ने लिखा कि Pankaj Bhadouria ने हमेशा लोगों को मुस्कुराना और जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीना सिखाया है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि वह इस मुश्किल दौर से भी मजबूती के साथ बाहर निकलेंगी।

फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार लोग उनके लिए प्रार्थना संदेश पोस्ट कर रहे हैं। कई महिलाओं ने यह भी लिखा कि Pankaj उनके लिए प्रेरणा रही हैं और उनकी हिम्मत उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है।

महिलाओं के लिए प्रेरणा बनीं Pankaj

Pankaj Bhadouria की लोकप्रियता सिर्फ उनके व्यंजनों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर भी एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया। एक गृहिणी और शिक्षिका से राष्ट्रीय स्तर की Celebrity Chef बनने का उनका सफर लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणादायक रहा। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इंसान अपने सपनों को लेकर गंभीर हो, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उनकी सफलता ने छोटे शहरों की महिलाओं को भी नई उम्मीद दी। आज भी कई महिलाएं उन्हें अपनी रोल मॉडल मानती हैं। यही कारण है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर सामने आई खबरों ने लोगों को भावुक कर दिया है।

कैंसर को लेकर बढ़ी जागरूकता की चर्चा

Pankaj Bhadouria को लेकर चल रही खबरों के बीच सोशल मीडिया पर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता की बातें भी तेज हो गई हैं। कई लोग महिलाओं से नियमित हेल्थ चेकअप कराने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील कर रहे हैं। गायनोलॉजिस्ट  शीला श्रीवास्तव का मानना है कि समय पर जांच और सही इलाज से ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का मुकाबला काफी हद तक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग न सिर्फ Pankaj के लिए दुआ कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दे रहे हैं।

फैंस को आधिकारिक जानकारी का इंतजार

हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब लोगों को Pankaj Bhadouria या उनके परिवार की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। उनके चाहने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्द स्वस्थ होकर फिर से अपने उसी मुस्कुराते अंदाज में लोगों के बीच नजर आएंगी। देशभर में उनके फैंस और शुभचिंतक लगातार उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह Pankaj ने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना हिम्मत से किया है, उसी तरह वह इस कठिन समय को भी मजबूती से पार कर लेंगी।

'जल्द वापसी करें Pankaj' - यही है फैंस की दुआ

आज Pankaj Bhadouria सिर्फ एक Celebrity Chef नहीं, बल्कि एक भावना बन चुकी हैं। उनकी मुस्कान, सादगी और संघर्ष की कहानी लोगों को प्रेरित करती रही है। यही वजह है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर सामने आई खबरों के बाद हर कोई भावुक नजर आ रहा है। लखनऊ से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों तक लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ही संदेश सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है -
“Stay Strong Pankaj Ma’am, पूरा देश आपके साथ है।”

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Updated on:

28 May 2026 02:48 pm

Published on:

28 May 2026 02:43 pm

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