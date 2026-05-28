मास्टरशेफ इंडिया विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, इंस्टाग्राम पर लिखा- मेरे लिए दुआ करें

Pankaj Bhadouria की लोकप्रियता सिर्फ उनके व्यंजनों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर भी एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया। एक गृहिणी और शिक्षिका से राष्ट्रीय स्तर की Celebrity Chef बनने का उनका सफर लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणादायक रहा। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इंसान अपने सपनों को लेकर गंभीर हो, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उनकी सफलता ने छोटे शहरों की महिलाओं को भी नई उम्मीद दी। आज भी कई महिलाएं उन्हें अपनी रोल मॉडल मानती हैं। यही कारण है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर सामने आई खबरों ने लोगों को भावुक कर दिया है।