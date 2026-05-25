मुलायम सिंह के बाद पहली बार टूटी सैफई की परंपरा, प्रतीक यादव की तेरहवीं बनी चर्चा का केंद्र

जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तब भी इस परंपरा को कायम रखा गया था। हालांकि यादव परिवार आर्थिक रूप से बेहद संपन्न और प्रभावशाली है, लेकिन तब भी तेरहवीं का आयोजन नहीं किया गया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार की ओर से 11वें दिन हवन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। परिवार के सदस्यों ने शुद्धि संस्कार में भाग लिया था और अखिलेश यादव समेत परिवार के पुरुष सदस्यों ने मुंडन संस्कार भी कराया था। उस समय यह चर्चा हुई थी कि यादव परिवार ने सैफई की परंपरा को सम्मान देते हुए तेरहवीं का आयोजन नहीं किया।