‘जो आवागमन बाधित करेगा उसके खिलाफ केस होना तय’, बकरीद को लेकर CM योगी के निर्देश पर क्या बोले ओपी राजभर

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की ओर से सरकार बनने पर सख्ती के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि BJP ने जनता से जो वादा किया है, उसे पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों का जो आवागमन होता था, वह बंद हो जाएगा और जो यहां पहले से हैं, वे खुद ही चले जाएंगे। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण आसपास के देशों में दिक्कत है, तो भारत में भी असर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, अकेले भारत में दाम नहीं बढ़ाए गए हैं।