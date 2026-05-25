अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला! अब सिर्फ ‘जिताऊ’ उम्मीदवारों को ही मिलेगा टिकट, यूपी चुनाव 2027 के लिए क्या है सपा का गेम प्लान

Samajwadi Party Master Plan UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल मौजूदा और संभावित सहयोगी दलों को साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव मैदान में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को उतारने की अनुमति होगी, जिनकी जीत की संभावना मजबूत होगी और जिनका अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार होगा।