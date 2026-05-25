अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला! अब सिर्फ ‘जिताऊ’ उम्मीदवारों को ही मिलेगा टिकट, यूपी चुनाव 2027 के लिए क्या है सपा का गेम प्लान

विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा ने सहयोगी दलों को दिया साफ संदेश, फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
Samajwadi Party Master Plan UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल मौजूदा और संभावित सहयोगी दलों को साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव मैदान में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को उतारने की अनुमति होगी, जिनकी जीत की संभावना मजबूत होगी और जिनका अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार होगा।
सपा नेतृत्व का मानना है कि किसी भी गठबंधन की सफलता काफी हद तक उम्मीदवारों की ताकत और जमीनी पकड़ पर निर्भर करती है। इसी वजह से पार्टी अब सीट बंटवारे के साथ-साथ उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को भी अहम मानदंड बना रही है।
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दलों से कहा गया है कि वे जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां के संभावित उम्मीदवारों के नाम और उनकी राजनीतिक स्थिति की पूरी जानकारी पहले साझा करें।
समाजवादी पार्टी केवल उन प्रत्याशियों को मंजूरी देगी, जिनके बारे में पार्टी नेतृत्व को भरोसा होगा कि वे चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। पार्टी का मानना है कि सिर्फ राजनीतिक समीकरणों के आधार पर टिकट बांटने के बजाय ऐसे चेहरों को आगे लाना जरूरी है, जिनकी जनता के बीच सीधी पकड़ हो।
सपा नेताओं का कहना है कि मजबूत जनाधार वाले उम्मीदवार क्षेत्र की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिससे वे चुनाव में ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं।
सपा की यह रणनीति इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है। पार्टी केवल उन्हीं सीटों को सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी, जहां उसे उनके प्रस्तावित उम्मीदवारों की क्षमता पर भरोसा होगा।
इस रणनीति का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सीट पर कमजोर उम्मीदवार उतारकर गठबंधन की जीत की संभावनाओं को नुकसान न पहुंचे।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों का अंतिम बंटवारा सपा की रणनीति के अनुसार ही होगा। पार्टी खुद को गठबंधन की प्रमुख ताकत मानते हुए चुनावी फैसलों में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी अब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। पार्टी किसी भी तरह की चुनावी चूक से बचना चाहती है और इसी वजह से उम्मीदवार चयन को लेकर सख्त रणनीति अपनाई जा रही है।
सपा का फोकस ऐसे उम्मीदवारों पर है, जो न सिर्फ चुनाव जीत सकें बल्कि गठबंधन को भी मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम करें।
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