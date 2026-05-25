BJP संगठन में फेरबदल को लेकर बड़ा अपडेट! क्या है भाजपा की रणनीति, जाति नहीं बल्कि अनभुव होगा प्राथमिकता का आधार

Organizational Reshuffle Update In BJP:उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि यह संगठनात्मक फेरबदल इसी महीने के अंत तक किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस बार पार्टी जातीय समीकरणों के बजाय संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ को प्राथमिकता देने की तैयारी में है।