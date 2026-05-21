BJP में जल्द होगा बड़ा फेरबदल, कई महामंत्रियों की छुट्टी तय! पंकज चौधरी और नितिन नबीन की मुलाकात के बाद क्या तय हुआ?

बैठक में भाजपाके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने करीब तीन घंटे तक मंथन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि यह बैठक 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखते हुए बेहद अहम थी। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश संगठन में महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, मीडिया टीम और क्षेत्रीय अध्यक्षों के नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि क्षेत्रीय अध्यक्षों के चयन को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पहले संगठन पदाधिकारियों की सूची जारी की जाएगी, जबकि क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा बाद में की जा सकती है। पार्टी नेतृत्व फिलहाल सभी वर्गों और क्षेत्रों को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है।