सोनाबंदी’ और बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी से टूटेगा सुनारों का कारोबार? अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के सुनार और स्वर्णकार समाज की परेशानियों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों के सामने हालात लगातार कठिन होते जा रहे हैं। सरकारी नीतियां उनकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सुनार व्यापारियों के साथ हो रही लूट और अपराध की घटनाएं पहले से चिंता का विषय बनी हुई थीं। ऐसे माहौल में अब सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने और ‘सोनाबंदी’ जैसे फैसलों ने व्यापारियों की चिंता और बढ़ा दी है। उनका कहना है कि इन फैसलों का सबसे ज्यादा असर छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों पर पड़ेगा।