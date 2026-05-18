Yogi सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक: पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत 12 प्रस्ताव मंजूर

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा बड़ा फैसला भी लिया गया। Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences के नए परिसर में 1010 बेड के आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नई ओपीडी और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की योजना को भी हरी झंडी मिली है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों के लाखों मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।