Lawyers Strike: सिविल कोर्ट लाठीचार्ज पर भड़के वकील, लखनऊ में तीन दिन की हड़ताल शुरू हुई

वकीलों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनके चैंबर तोड़े जाने लगे। विरोध के दौरान कई अधिवक्ता बुलडोजर के सामने बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। स्थिति धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो गई और पुलिस तथा अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई अधिवक्ताओं के घायल होने की बात सामने आई है। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।