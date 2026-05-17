UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, नए मंत्रियों को विभाग मिलते ही सियासत तेज

योगी सरकार लगातार प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। MSME विभाग का भूपेंद्र चौधरी को मिलना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। एक जिला एक उत्पाद (ODOP), स्टार्टअप नीति और औद्योगिक निवेश योजनाओं के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है।