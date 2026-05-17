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UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, नए मंत्रियों को विभाग मिलते ही सियासत तेज

Yogi Cabinet Meeting: योगी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सोमवार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 17, 2026

भूपेंद्र चौधरी को MSME तो मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद विभाग, सोमवार को होगी अहम कैबिनेट बैठक (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

भूपेंद्र चौधरी को MSME तो मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद विभाग, सोमवार को होगी अहम कैबिनेट बैठक (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Cabinet: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बहुप्रतीक्षित बंटवारा आखिरकार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन साधने की कोशिश की है। सोमवार सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने जा रही कैबिनेट बैठक से पहले हुए इस विभागीय आवंटन को बेहद अहम माना जा रहा है।

राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा थी कि नए मंत्रियों को कौन-कौन से विभाग दिए जाएंगे। अब विभागों के ऐलान के बाद तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि वरिष्ठ नेता मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है।

मंत्रियों को मिले विभाग, राजनीतिक समीकरण भी साधे गए

योगी सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार मंत्रियों को निम्न विभाग आवंटित किए गए हैं-

1. भूपेंद्र चौधरी

विभाग: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)

भूपेंद्र चौधरी को संगठन और सरकार दोनों में मजबूत रणनीतिकार माना जाता है। MSME विभाग प्रदेश में रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में बड़े निवेश और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस कर रही है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की भूमिका अहम मानी जा रही है।

2. मनोज पांडेय

विभाग: खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति

मनोज पांडेय को एक अनुभवी और जमीनी नेता माना जाता है। खाद्य एवं रसद विभाग सीधे जनता से जुड़ा विभाग है, जहां राशन वितरण व्यवस्था, खाद्यान्न आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी अहम होती है।

3. अजीत सिंह पाल

विभाग: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
पद: राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

यह विभाग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और दवाओं की निगरानी से जुड़ा है। गर्मी और मिलावट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

4. सोमेन्द्र तोमर

विभाग: राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल
पद: राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सोमेन्द्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल जैसे विभाग सौंपे गए हैं, जिनका सीधा संबंध सुरक्षा और पूर्व सैनिकों के हितों से है।

5. कृष्णा पासवान

विभाग: पशुधन एवं दुग्ध विकास

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए यह विभाग महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इसकी बड़ी भूमिका है।

6. कैलाश सिंह राजपूत

विभाग: ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

ऊर्जा विभाग प्रदेश के सबसे अहम विभागों में शामिल है। बिजली आपूर्ति, सौर ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी अब कैलाश सिंह राजपूत संभालेंगे।

7. सुरेन्द्र दिलेर

विभाग: राजस्व

राजस्व विभाग भूमि विवाद, प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों में बेहद अहम भूमिका निभाता है।

8. हंस राज विश्वकर्मा

विभाग: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

MSME विभाग में सहायक भूमिका के रूप में हंस राज विश्वकर्मा को भी जिम्मेदारी दी गई है।

सोमवार की कैबिनेट बैठक पर टिकी नजरें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह होने वाली कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद यह पहली बड़ी बैठक होगी।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी संभव है। इनमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, बिजली, रोजगार और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार आगामी चुनावों और विकास एजेंडे को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले ले सकती है।

सरकार का फोकस विकास और रोजगार पर

योगी सरकार लगातार प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। MSME विभाग का भूपेंद्र चौधरी को मिलना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। एक जिला एक उत्पाद (ODOP), स्टार्टअप नीति और औद्योगिक निवेश योजनाओं के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है।

खाद्य एवं रसद विभाग मनोज पांडेय को दिए जाने को भी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश

सूत्रों  का मानना है कि विभागों का बंटवारा केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होता, बल्कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। योगी सरकार ने विभागों के आवंटन में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखने की कोशिश की है।

भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, जबकि मनोज पांडेय पूर्वांचल और ब्राह्मण राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में यह बंटवारा राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

विपक्ष भी रखेगा नजर

सरकार के विभागीय बंटवारे और कैबिनेट बैठक पर विपक्ष की भी नजर बनी हुई है। विपक्षी दल सरकार के फैसलों और नए मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर लगातार प्रतिक्रिया दे सकते हैं।हालांकि भाजपा इसे संगठन और सरकार के बेहतर समन्वय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नए मंत्री प्रदेश के विकास को और गति देंगे।

जनता को बड़े फैसलों की उम्मीद

प्रदेश की जनता की नजर अब सोमवार की कैबिनेट बैठक पर है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार रोजगार, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों पर कुछ अहम फैसले ले सकती है। युवाओं को नई भर्तियों और रोजगार योजनाओं की उम्मीद है, जबकि किसानों और व्यापारियों को राहत से जुड़े फैसलों का इंतजार है।

खास बातें 

  • .सोमवार सुबह 10:30 बजे होगी योगी कैबिनेट बैठक
  • .भूपेंद्र चौधरी को MSME विभाग मिला
  • .मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद विभाग सौंपा गया
  • .कई नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन
  • .कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों की संभावना
  • .विकास, निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस

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Published on:

17 May 2026 11:34 pm

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