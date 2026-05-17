Work From Home: उत्तर प्रदेश में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू, अलग-अलग शिफ्ट में खुलेंगे कार्यालय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने मंत्रिमंडल विस्तार (UP Cabinet Expansion) के बाद 13 मई को पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) की थी। इस बैठक में CM योगी ने उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) लागू करने, ईंधन बचाने (Fuel Conservation) और सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन (Public Transportation) के साधनों का उपयोग करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए।