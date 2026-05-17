‘हम सब एक हैं…मुझसे राजनीति की बात मत करिए’, जब प्रतीक यादव ने दिया था यह बयान

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे पुत्र प्रतीक यादव का 13 मई 2026 को मात्र 38 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया। उनकी मौत की खबर ने पूरे राजनीतिक और सामाजिक जगत को स्तब्ध कर दिया। प्रतीक यादव राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखने वाले, परिवार की एकता पर विश्वास करने वाले और बिजनेस व फिटनेस के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे।