यूपी में आज से बदलेगा मौसम, कहीं लू तो कहीं 65 KM/H की खतरनाक आंधी, कई जिलों में रेड अलर्ट

लखनऊ, नोएडा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई बड़े शहरों में दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाएं चलेंगी। तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लू जैसी स्थिति बन सकती है। इस दौरान बाहर निकलने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों और खेत-मजदूरों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। डॉक्टरों की सलाह है कि बार-बार पानी पीएं, छाता या टोपी का इस्तेमाल करें और धूप से बचें।