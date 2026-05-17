यूपी में आज से बदलेगा मौसम, कहीं लू तो कहीं 65 KM/H की खतरनाक आंधी, कई जिलों में रेड अलर्ट

यूपी में भीषण गर्मी..
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में 17 मई यानी आज से मौसम तेजी से बदल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भीषण गर्मी, लू, तेज हवाएं और कहीं-कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और मध्य यूपी में गर्मी ज्यादा परेशान करेगी, जबकि पूर्वी जिलों में अचानक मौसम करवट ले सकता है।
लखनऊ, नोएडा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई बड़े शहरों में दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाएं चलेंगी। तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लू जैसी स्थिति बन सकती है। इस दौरान बाहर निकलने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों और खेत-मजदूरों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। डॉक्टरों की सलाह है कि बार-बार पानी पीएं, छाता या टोपी का इस्तेमाल करें और धूप से बचें।
दिन की गर्मी के बाद शाम होते ही कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है। बादल छा सकते हैं, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार बहुत तेज रहेगी, जिससे पेड़ गिरने, बिजली के खंभे प्रभावित होने या बिजली कटने जैसी समस्याएं आ सकती हैं।
मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए खास अलर्ट जारी किया है। आगरा, मथुरा, कानपुर, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, सोनभद्र, मऊ, बलिया, कौशाम्बी, फतेहपुर और बलरामपुर में बारिश और आंधी का खतरा है। इन इलाकों में 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है।
किसानों को फसलों की सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए। तेज हवा और बारिश से नुकसान हो सकता है, इसलिए खुले में रखा सामान और फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। यात्रा पर निकलने वाले लोग घर से निकलने से पहले अपने जिले का ताजा मौसम अपडेट जरूर देख लें। प्री-मानसून अभी बाकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे सिस्टम की वजह से यूपी में मौसम में यह हलचल बढ़ गई है।
अगले कुछ दिनों तक दिन में तेज गर्मी और उमस रहेगी, जबकि शाम को कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी या हल्की बारिश राहत दे सकती है। बारिश के बाद उमस और बढ़ सकती है। लोगों से अपील है कि खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े न हों। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।
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