यूपी में प्री-मानसून का रौद्र रूप: आंधी-बारिश ने मचाई भारी तबाही, क्या क्लाइमेट चेंज है वजह?

यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में इस स्तर की तबाही हुई हो। वर्ष 2018 में भी मई-जून के महीनों में ऐसे ही कई बड़े तूफान आए थे, जिनमें 100 से अधिक लोगों की जानें गई थीं। इस बार भी हालात उसी तरह के रहे। वैसे तो उत्तरी भारत में हर साल आंधी-तूफ़ान से करीब एक दर्जन मौतें होती हैं, लेकिन ये घटनाएं पूरे साल में बिखरी होती हैं। इस बार एक ही घटना में इतनी बड़ी संख्या में जानें जाना बेहद चिंताजनक है।