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CJP Protest: लखनऊ में प्रदर्शन के बाद पंजाब की ओर बढ़े अभिजीत दीपके, कल अमृतसर में करेंगे छात्र-युवा संवाद

Abhijeet Dipke Social Media Update: लखनऊ में छात्र आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 13 जून को अमृतसर पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की गई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 12, 2026

सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा ऐलान, अब अमृतसर में युवाओं से संवाद करेंगे अभिजीत दीपके (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा ऐलान, अब अमृतसर में युवाओं से संवाद करेंगे अभिजीत दीपके (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Abhijeet Dipke 13 june Student Protest Social Media Update: नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके अब पंजाब का रुख करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर करीब एक घंटे पहले साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार अभिजीत दीपके 13 जून को शाम 4 बजे पंजाब के अमृतसर में मौजूद रहेंगे। इस घोषणा के बाद उनके समर्थकों और छात्र संगठनों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि लखनऊ में हुए प्रदर्शन के बाद अब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक बनाने की तैयारी की जा रही है।

लखनऊके इको गार्डन में पेपर लीक के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में अभिजीत दीपके दोपहर करीब 1:45 बजे पहुंचे। इससे पहले ही सोशल मीडिया पर उनके अगले कार्यक्रम की जानकारी साझा की जा चुकी थी। जारी पोस्ट के अनुसार अभिजीत दीपके 13 जून को पंजाबके अमृतसर में मौजूद रहेंगे। इस घोषणा के बाद उनके आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं, पंजाब के छात्रों और युवाओं के बीच भी उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

सोशल मीडिया पोस्ट से मिली जानकारी

अभिजीत दीपके के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई पोस्ट में बताया गया है कि वह 13 जून को शाम 4 बजे अमृतसर पहुंचेंगे। पोस्ट सामने आने के कुछ ही समय बाद इसे बड़ी संख्या में लोगों ने साझा करना शुरू कर दिया। समर्थकों ने इसे छात्र आंदोलन के अगले चरण के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। पार्टी लगातार वीडियो, संदेश और पोस्ट के जरिए युवाओं से संवाद स्थापित कर रही है। ऐसे में अमृतसर कार्यक्रम की जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए ही सार्वजनिक की गई।

लखनऊ से अमृतसर तक आंदोलन की कड़ी

लखनऊ में आयोजित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

राजधानी लखनऊ के बाद अब अमृतसर में अभिजीत दीपके की मौजूदगी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि संगठन विभिन्न राज्यों में जाकर युवाओं से सीधे संवाद स्थापित करना चाहता है। पार्टी का दावा है कि यह आंदोलन केवल किसी एक राज्य या परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की चिंताओं से जुड़ा हुआ है।

युवाओं के मुद्दों को बना रहे केंद्र

अभिजीत दीपके लगातार शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। लखनऊ में भी उन्होंने कहा था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उनका कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहेंगे तो युवाओं का भरोसा व्यवस्था से कमजोर हो सकता है।

इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी विभिन्न शहरों में जाकर छात्रों और युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अमृतसर का कार्यक्रम भी इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

पंजाब में भी बढ़ सकती है राजनीतिक हलचल

अमृतसर में अभिजीत दीपके के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पंजाब में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम के स्वरूप और स्थान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद समर्थकों में उत्साह दिखाई दे रहा है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मनोज उपाध्याय  का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो यह पंजाब में भी शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर नई बहस को जन्म दे सकता है। हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर विभिन्न राज्यों में युवाओं के आंदोलन देखने को मिले हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिश

उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी अपेक्षाकृत नया राजनीतिक संगठन है, लेकिन सोशल मीडिया और छात्र आंदोलनों के जरिए उसने अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया है। अभिजीत दीपके लगातार अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और युवाओं से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं।

लखनऊ के बाद अमृतसर का दौरा इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया जाए। यही कारण है कि विभिन्न शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है।

अमृतसर कार्यक्रम पर टिकी निगाहें

फिलहाल सभी की निगाहें 13 जून को अमृतसर में होने वाले कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। समर्थकों को उम्मीद है कि अभिजीत दीपके वहां छात्रों और युवाओं को संबोधित करेंगे तथा शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे।

लखनऊ में प्रदर्शन के बाद अब अमृतसर का कार्यक्रम इस आंदोलन की अगली महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह अभियान किस दिशा में आगे बढ़ता है और विभिन्न राज्यों में युवाओं के बीच इसे कितना समर्थन मिलता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर अमृतसर दौरे की चर्चा तेज है और छात्र संगठन भी इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।

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Published on:

12 Jun 2026 02:35 pm

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