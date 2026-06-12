CJP Protest: लखनऊ में प्रदर्शन के बाद पंजाब की ओर बढ़े अभिजीत दीपके, कल अमृतसर में करेंगे छात्र-युवा संवाद

Abhijeet Dipke 13 june Student Protest Social Media Update: नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके अब पंजाब का रुख करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर करीब एक घंटे पहले साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार अभिजीत दीपके 13 जून को शाम 4 बजे पंजाब के अमृतसर में मौजूद रहेंगे। इस घोषणा के बाद उनके समर्थकों और छात्र संगठनों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि लखनऊ में हुए प्रदर्शन के बाद अब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक बनाने की तैयारी की जा रही है।