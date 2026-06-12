CJP protest in lucknow: लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों का उबाल, करीब 500 युवा जुटे, अभिजीत दीपके के इंतजार में टिकीं सबकी निगाहें

Cockroach Janta Party chief abhijeet dipke: नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में गुरुवार को छात्रों और युवाओं का जमावड़ा शुरू हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में सुबह से ही 200 से 300 छात्र और युवा पहुंच चुके हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते उपस्थित युवाओं में उनके आगमन को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।

