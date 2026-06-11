सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ा गृहणियों का सम्मान, लखनऊ की महिलाओं ने जताई खुशी

इंदिरा नगर निवासी एक कुसुम श्रीवास्तव (गृहिणी )ने कहा कि सुबह से रात तक परिवार की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सेवा और घर की पूरी व्यवस्था संभालना आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत ने गृहणियों की मेहनत और त्याग को जो सम्मान दिया है, वह हर महिला के लिए गर्व की बात है। वहीं गोमती नगर की निवासी स्वेता महिला ने कहा कि यह फैसला समाज की सोच बदलने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं का घरेलू श्रम अदृश्य जरूर होता है, लेकिन उसका महत्व किसी भी पेशेवर कार्य से कम नहीं है।