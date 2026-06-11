Lucknow News: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- जनता नहीं करती भरोसा

पीयूष गोयल ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास विकास के मुद्दों पर कोई ठोस एजेंडा नहीं है, इसलिए वह सोशल मीडिया और बयानबाजी के जरिए राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि जनता केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले कामों को महत्व देती है। यही कारण है कि विकास, सुशासन और पारदर्शिता जैसे मुद्दे आज राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं।