UP Assembly Election 2027: राजा भैया ने फूंका चुनावी बिगुल, जनसत्ता दल ने बूथ स्तर तक कसी कमर

Jansatta Dal Intensifies Poll Preparations: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) ने भी चुनावी रणभूमि में मजबूती से उतरने के लिए संगठनात्मक गतिविधियों को गति देना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय, लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, जनसंपर्क अभियान को तेज करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया गया।

