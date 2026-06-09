UP Assembly Election 2027: राजा भैया ने फूंका चुनावी बिगुल, जनसत्ता दल ने बूथ स्तर तक कसी कमर

लखनऊ में हुई महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान तेज करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति तैयार (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Jansatta Dal Intensifies Poll Preparations: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) ने भी चुनावी रणभूमि में मजबूती से उतरने के लिए संगठनात्मक गतिविधियों को गति देना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय, लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, जनसंपर्क अभियान को तेज करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार सरोज ने की। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति को लेकर अपने विचार रखे। नेताओं ने स्पष्ट किया कि आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत और प्रभावी विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अभी से व्यापक तैयारी आवश्यक है।
बैठक के दौरान प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति तथा चुनावी संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नेताओं ने माना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता नए विकल्पों की तलाश कर रही है और जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के पास जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का अच्छा अवसर है।
बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लगातार जनसंपर्क बनाए रखना ही संगठन की असली ताकत है। इसलिए पार्टी अब गांव, कस्बों और शहरों तक अपनी पहुंच को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करेगी।
बैठक में सबसे अधिक जोर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर दिया गया। नेताओं ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सफलता उसकी जमीनी पकड़ पर निर्भर करती है और यह पकड़ बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही मजबूत होती है।
प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार सरोज ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हर बूथ पर मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार करना है। इसके लिए बूथ समितियों का गठन, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और नियमित संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने की शुरुआत बूथ से होती है और यदि बूथ मजबूत होगा तो संगठन स्वतः मजबूत होगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी जल्द ही प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा करेंगे। इन दौरों का उद्देश्य संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना होगा।
पदाधिकारी जनपदों में आयोजित बैठकों के माध्यम से पार्टी की नीतियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में नियमित संपर्क से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी दिनों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आम लोगों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे।
नेताओं का मानना है कि जनता के बीच लगातार उपस्थित रहना और उनकी समस्याओं को समझना ही किसी भी राजनीतिक दल की सफलता का आधार होता है। इसी सोच के तहत जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) अपने जनसंपर्क कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक रूप देने जा रहा है। इसके तहत किसान, युवा, महिला, व्यापारी और अन्य सामाजिक वर्गों के बीच विशेष अभियान चलाए जाने की भी योजना बनाई गई है।
बैठक में युवा प्रकोष्ठ की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को संगठन से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा आज रोजगार, शिक्षा और अवसरों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से सोच रहा है और पार्टी इन विषयों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी युवाओं तक पार्टी की बात पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा।
बैठक में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश नाथ ओझा और राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र विजय सिंह "बबलू" ने भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी ढंग से पहुंचाना चाहिए। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती केवल बैठकों से नहीं, बल्कि निरंतर जनसंपर्क और जमीनी कार्यों से आती है। इसलिए प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना होगा।
बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। नेताओं ने कहा कि संगठन की सफलता प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है। प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार सरोज ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को पहुँचाए और लोगों की समस्याओं को संगठन तक लाने का कार्य करें।
राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले मनोज उपाध्याय का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) की सक्रियता में तेजी आना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और ऐसे में संगठनात्मक मजबूती किसी भी दल के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। लखनऊ में आयोजित यह बैठक इस बात का संकेत है कि पार्टी चुनावी तैयारियों को लेकर गंभीर है और जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान चलाने की तैयारी कर रही है।
बैठक के अंत में पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी दोनों साथ-साथ चलेंगे। आगामी महीनों में प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से पार्टी अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करेगी। जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) का मानना है कि मजबूत संगठन, सक्रिय कार्यकर्ता और व्यापक जनसंपर्क ही चुनावी सफलता का आधार हैं। इसी लक्ष्य को लेकर पार्टी अब बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अपने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
लखनऊ में हुई यह बैठक आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीतिक तैयारी का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) अपनी इस रणनीति को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर पाता है और आगामी चुनावी परिदृश्य में किस तरह अपनी भूमिका को मजबूत बनाता है।
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