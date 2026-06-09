UP Culture: ताड़पत्र से चित्रयुक्त गीता तक, यूपी में मिला सदियों पुराना ज्ञान का अनमोल भंडार

Digital Heritage: भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ज्ञान भारतम् मिशन के तहत प्रदेश के 71 जिलों से अब तक 12 लाख 20 हजार 432 से अधिक दुर्लभ और ऐतिहासिक पांडुलिपियों का विवरण ज्ञान भारतम् पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से सदियों पुराने ज्ञान को सुरक्षित रखने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।