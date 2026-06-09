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भाजपा की नई टीम में यूपी का दबदबा! कई बड़े चेहरों को मिल सकती है राष्ट्रीय जिम्मेदारी

BJP National Team Reshuffle: भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन में जल्द बड़े बदलाव संभव हैं। नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिलने की चर्चा तेज हो गई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 09, 2026

राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगा यूपी का कद, भाजपा की नई टीम में मिल सकती है बड़ी हिस्सेदारी     (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगा यूपी का कद, भाजपा की नई टीम में मिल सकती है बड़ी हिस्सेदारी     (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

BJP National Team UP Leadership:भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन और उत्तर प्रदेश इकाई में जल्द ही बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम के गठन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्रों की मानें तो नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। पार्टी नेतृत्व प्रदेश के अनुभवी और सक्रिय नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, भाजपा की नई राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम में उत्तर प्रदेश से एक राज्यसभा सदस्य की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा एक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) को भी राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संगठन के भीतर इन नियुक्तियों को लेकर मंथन अंतिम चरण में बताया जा रहा है।

प्रदेश कार्यकारिणी पर टिकी निगाहें

भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच उत्सुकता बढ़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा अगले दो से चार दिनों के भीतर की जा सकती है। संगठन स्तर पर विभिन्न नामों पर विचार-विमर्श का दौर जारी है और क्षेत्रीय, सामाजिक तथा राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अंतिम सूची तैयार की जा रही है।

पार्टी के अंदरूनी जानकारों का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में युवा नेताओं के साथ-साथ अनुभवी चेहरों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाएगा। भाजपा आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठन विस्तार की रणनीति को ध्यान में रखते हुए संतुलित टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

राष्ट्रीय संगठन में विस्तार की तैयारी

प्रदेश संगठन की नई टीम के गठन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में भी विस्तार और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्यों से सक्रिय और प्रभावशाली नेताओं को जिम्मेदारी सौंप सकता है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और भाजपा के लिए भी यह राज्य संगठनात्मक और चुनावी दृष्टि से बेहद अहम है।

यही वजह है कि राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं का अनुभव और राजनीतिक पकड़ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान कर सकती है।

सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस

भाजपा संगठन में नियुक्तियों के दौरान सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है। इस बार भी पार्टी विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश की नई टीम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के नेताओं को समुचित स्थान मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इसके अलावा महिला नेतृत्व, युवा कार्यकर्ताओं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय पदाधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिलने की चर्चा है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन की नई संरचना सभी वर्गों और क्षेत्रों को साथ लेकर आगे बढ़े।

2027 के चुनावों को लेकर भी अहम मानी जा रही कवायद

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषण करने वाले मनोज  का कहना  है कि भाजपा की यह संगठनात्मक कवायद केवल नियमित नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भविष्य की चुनावी रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विभिन्न राजनीतिक अभियानों को देखते हुए भाजपा संगठन को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है।

नई टीम के माध्यम से पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और विभिन्न सामाजिक वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इन नियुक्तियों को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जल्द खत्म होगा इंतजार

उन्होंने कहा कि फिलहाल भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की निगाहें प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय टीम की घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। अगले कुछ दिनों में संगठन की नई तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद राष्ट्रीय संगठन में भी नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया जाएगा।

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि उत्तर प्रदेश को इस बार राष्ट्रीय संगठन में पहले से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल प्रदेश भाजपा के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उत्तर प्रदेश के नेताओं की भूमिका और प्रभाव को नई मजबूती मिलेगी। अब सभी की नजरें भाजपा नेतृत्व के अगले कदम और संभावित नियुक्तियों पर टिकी हुई हैं।

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Published on:

09 Jun 2026 09:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भाजपा की नई टीम में यूपी का दबदबा! कई बड़े चेहरों को मिल सकती है राष्ट्रीय जिम्मेदारी

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