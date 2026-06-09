भाजपा की नई टीम में यूपी का दबदबा! कई बड़े चेहरों को मिल सकती है राष्ट्रीय जिम्मेदारी

BJP National Team UP Leadership:भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन और उत्तर प्रदेश इकाई में जल्द ही बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम के गठन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्रों की मानें तो नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। पार्टी नेतृत्व प्रदेश के अनुभवी और सक्रिय नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।