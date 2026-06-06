 INDI गठबंधन पर बीजेपी का वार, पंकज चौधरी बोले- हमारी नहीं, अपनी चिंता करें  

'भाजपा को हराने का सपना छोड़िए', पंकज चौधरी ने सपा-कांग्रेस को दी नसीहत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Pankaj Chaudhary Statement: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों दलों को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के बजाय पहले अपने INDI गठबंधन को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि देश और प्रदेश की जनता उनके वास्तविक चरित्र को अच्छी तरह समझ चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है।
मीडिया से बातचीत के दौरान पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक रूप से कमजोर होती जा रही हैं। यही कारण है कि वे भाजपा के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, इसलिए वे केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, सुशासन और राष्ट्र हित के मुद्दों पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और जनता को भटकाने में लगा हुआ है। उनके अनुसार, जनता अब ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करती और यही वजह है कि लगातार चुनावों में भाजपा को समर्थन मिल रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने INDI गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों के बीच विचारधारा और नेतृत्व को लेकर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर भी एक-दूसरे पर आरोप लगाते दिखाई देते हैं।
पंकज चौधरी ने कहा कि जिस गठबंधन के सहयोगी दल खुद एकजुट नहीं हैं, वह देश को स्थिर नेतृत्व कैसे दे सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि INDI गठबंधन केवल सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया एक राजनीतिक मंच है, जिसमें न तो कोई स्पष्ट नीति है और न ही कोई साझा दृष्टिकोण।
भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विकास के कई बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे, रोजगार, निवेश, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इन उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय केवल आलोचना करने में लगा रहता है। जनता विकास कार्यों को देख रही है और इसी आधार पर भाजपा को समर्थन मिल रहा है।
पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ हासिल करना है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है, विपक्षी दल नए-नए मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जनता पहले की तुलना में अधिक जागरूक है और राजनीतिक दलों के दावों की वास्तविकता को समझती है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि विपक्ष के आरोपों का जनता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा।
प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक ओर विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा विपक्ष की मंशा और नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रही है। पंकज चौधरी का यह बयान भी इसी राजनीतिक टकराव का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा और विपक्ष के बीच बयानबाजी का स्तर और तेज हो सकता है। दोनों पक्ष जनता के बीच अपनी-अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
हालांकि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन अंततः जनता का फैसला विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों पर ही निर्भर करेगा। भाजपा जहां अपने कार्यों और उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है, वहीं विपक्ष सरकार की कमियों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है।
पंकज चौधरी ने अपने बयान के अंत में कहा कि भाजपा को विपक्ष के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी जनता के विश्वास और विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि भाजपा की चिंता छोड़कर पहले अपने गठबंधन और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश की राजनीति में आए इस नए बयान ने एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चल रही राजनीतिक जंग को तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग