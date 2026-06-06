 INDI गठबंधन पर बीजेपी का वार, पंकज चौधरी बोले- हमारी नहीं, अपनी चिंता करें  

पंकज चौधरी ने अपने बयान के अंत में कहा कि भाजपा को विपक्ष के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी जनता के विश्वास और विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि भाजपा की चिंता छोड़कर पहले अपने गठबंधन और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश की राजनीति में आए इस नए बयान ने एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चल रही राजनीतिक जंग को तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकती है।