24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

अखिलेश यादव ने BJP की गिनाईं कई नाकामियां, कहा- अब भाजपा लोगों के दिल-दिमाग से भी उतर जाएगी

Akhilesh Yadav Statement: अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अपने समर्थकों का भरोसा खो रही है और युवाओं, लोकतंत्र तथा कई अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरते हुए तीखा हमला बोला।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Jul 24, 2026

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav: नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक एक्स पोस्ट में BJP और उसके समर्थकों को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अब लोग भाजपा को लेकर पहले जैसे उत्साहित नहीं हैं और पार्टी समर्थकों में भी नाराजगी बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अब लोगों के दिल-दिमाग से उतर जाएगी। उन्होंने युवाओं, लोकतंत्र, महंगाई, रोजगार और कई अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए।

BJP के समर्थक 'भाजपाई' कहने पर चिढ़ जाते है- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि एक तरफ तो भाजपा और उनके संगी-साथी अपने लोगों को प्रोटेस्टर्स के बीच भेजकर युवाओं को गलत साबित करने में लगे हैं, दूसरी तरफ जब उन्हें भाजपाई कहा जाता है तो वो चिढ़ जाते हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके समर्थक युवाओं के आंदोलनों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कई समर्थक भी पार्टी के फैसलों को लेकर सवाल उठाने लगे हैं।

अखिलेश यादव ने BJP की गिनाईं कई नाकामियां

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अब अपने समर्थकों के दिल-दिमाग से भी उतर जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की कई कथित घटनाओं और फैसलों से उसके समर्थक भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं।

  • अयोध्या में 'चढ़ावा-चंदा-दान चोरी' का आरोप
  • दिल्ली में बच्चियों पर बेदर्दी से प्रहार का आरोप
  • देशभर में युवाओं पर हिंसक कार्रवाई का आरोप
  • मुंबई में आंदोलनकारियों को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने की धमकी का आरोप
  • लखनऊ अग्निकांड में मृतक बच्चे की मां के साथ मुख्यमंत्री के कथित दुर्व्यवहार का आरोप

सार्वजनिक जगहों पर जाने से बच रहे

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के समर्थक अब जनता में BJP के प्रति नाराजगी को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर जाने से बच रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भाजपा के पेड एंड अनपेड समर्थक भी अब पार्टी के बचाव में आगे नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कट्टर समर्थकों ने पिछले 10-12 सालों में पार्टी का बचाव किया, लेकिन अब वे भी भाजपा की नीतियों और फैसलों से निराश हैं।

लोकतंत्र और रोजगार के मुद्दे पर हमला

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र, सरकारी संस्थाओं, महंगाई, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, भर्ती प्रक्रिया में देरी और रोजगार के अवसरों की कमी जैसे मुद्दों से युवाओं में नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष पर कार्रवाई, बुलडोजर और एनकाउंटर जैसे मामलों में गलत तरीके अपनाए।

NEET पेपर लीक और CJP प्रोटेस्ट: पीएम मोदी के आश्वासन पर सपा ने उठाए सवाल, पूछा- ‘क्या पहले से कानून नहीं था?’

ये भी पढ़ें
PM Modi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 05:01 pm

Published on:

24 Jul 2026 05:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव ने BJP की गिनाईं कई नाकामियां, कहा- अब भाजपा लोगों के दिल-दिमाग से भी उतर जाएगी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘योगी बाबा न्याय करो’ के लगे नारे, लखनऊ में 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव, प्रशासन की सख्त कार्रवाई

UP Protest
लखनऊ

जानिए कौन हैं IPS अंजलि विश्वकर्मा? लेडी सिंघम के नाम से हैं मशहूर, पति के लिए छोड़ा UP कैडर

PS Anjali Vishwakarma, अंजलि विश्वकर्मा IPS, Anjali Vishwakarma Cadre Change, IPS Anjali Vishwakarma Chhattisgarh, UP Cadre IPS Anjali, Anjali Vishwakarma Latest News, IPS Udit Pushkar, अंजलि विश्वकर्मा कैडर बदलाव, आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा छत्तीसगढ़, यूपी कैडर आईपीएस अंजलि
लखनऊ

NEET पेपर लीक और CJP प्रोटेस्ट: पीएम मोदी के आश्वासन पर सपा ने उठाए सवाल, पूछा- ‘क्या पहले से कानून नहीं था?’

PM Modi
लखनऊ

‘मेरी नाबालिग बेटी की AI से तस्वीरें बनाई गईं’, एक्ट्रेस अंजना सिंह ने खेसारी लाल और उनकी टीम पर क्यों लगाए गंभीर?

Anjana Singh Khesari Lal Yadav AI Photo Controversy
लखनऊ

UP Scholarship 2026: प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप का शेड्यूल जारी, 11 अगस्त से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म

UP Scholarship 2026, UP Pre Matric Scholarship, UP Post Matric Scholarship, Samaj Kalyan Vibhag UP, UP Scholarship Apply Date,यूपी स्कॉलरशिप 2026,समाज कल्याण विभाग, छात्रवृत्ति आवेदन तिथि, यूपी न्युज, यूपी स्कॉलरशिप आवेदन, छात्रवृत्ति योजना,
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.