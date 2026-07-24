अखिलेश यादव ने BJP की गिनाईं कई नाकामियां, कहा- अब भाजपा लोगों के दिल-दिमाग से भी उतर जाएगी

Akhilesh Yadav: नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक एक्स पोस्ट में BJP और उसके समर्थकों को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अब लोग भाजपा को लेकर पहले जैसे उत्साहित नहीं हैं और पार्टी समर्थकों में भी नाराजगी बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अब लोगों के दिल-दिमाग से उतर जाएगी। उन्होंने युवाओं, लोकतंत्र, महंगाई, रोजगार और कई अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए।