CJP protest in lucknow: लखनऊ के इको गार्डन में पेपर लीक के विरोध में जुटे युवा; माहौल बिगाड़ने के आरोप में युवक को भगाया

दिनभर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। मंच से वक्ताओं ने छात्रों के मुद्दों को उठाया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की। आयोजकों ने भी प्रदर्शनकारियों से अनुशासन बनाए रखने और किसी भी प्रकार के उकसावे से दूर रहने की अपील की। इको गार्डन में हुआ यह प्रदर्शन केवल एक विरोध कार्यक्रम नहीं बल्कि उन हजारों-लाखों छात्रों की चिंता और आक्रोश का प्रतीक बनकर सामने आया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि छात्रों की इन मांगों पर सरकार और संबंधित एजेंसियां आगे क्या कदम उठाती हैं।