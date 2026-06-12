CJP Protest: लखनऊ में ‘Cockroach Janta Party’ का बड़ा प्रदर्शन आज, इको गार्डन पहुंचेंगे अभिजीत दीपके, छात्रों का आक्रोश चरम पर

Cockroach Janta Party Protest in Lucknow: नीट परीक्षा पेपर लीक और विभिन्न भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं के खिलाफ राजधानी लखनऊ में आज बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिल सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा इको गार्डन में आयोजित किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को आखिरकार प्रशासन की अनुमति मिल गई है। इसके बाद संगठन और छात्र समूहों में उत्साह का माहौल है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी लखनऊ पहुंच चुके हैं और उन्होंने घोषणा की है कि वह सुबह करीब 11:30 बजे इको गार्डन पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होंगे।