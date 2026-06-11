यूपी 2027 की बिसात बिछनी शुरु, भाजपा और सहयोगियों में सीटों पर चर्चा जल्द

एनडीए को और मजबूत बनाने की रणनीति पर काम, सहयोगी दलों के साथ तालमेल बढ़ाने की कवायद (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
BJP Begins UP 2027 Poll Strategy: उत्तर प्रदेशमें वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व जल्द ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा शुरू कर सकता है। माना जा रहा है कि भाजपा इस बार भी गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।
राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व उत्तर प्रदेश में एनडीए को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से सहयोगी दलों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। आगामी चुनावों को देखते हुए सीट शेयरिंग, क्षेत्रीय समीकरणों और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों पर गंभीर मंथन किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें होने के साथ-साथ विधानसभा की 403 सीटों वाला यह राज्य राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि भाजपा ने अभी से चुनावी तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है।
पार्टी संगठन बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी गतिविधियों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकों, जनसंपर्क अभियानों और कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व का मानना है कि गठबंधन की मजबूती चुनावी सफलता का महत्वपूर्ण आधार हो सकती है। यही कारण है कि एनडीए के घटक दलों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ कई क्षेत्रीय दल भी एनडीए का हिस्सा हैं। इन दलों का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा इन दलों की ताकत और जनाधार को ध्यान में रखते हुए सीटों के बंटवारे का फार्मूला तैयार कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक आगामी महीनों में भाजपा नेतृत्व और एनडीए सहयोगियों के बीच औपचारिक बैठकों का दौर शुरू हो सकता है। इन बैठकों में सीट शेयरिंग के साथ-साथ चुनावी अभियान की रूपरेखा और संयुक्त रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि अभी तक किसी दल या सीट संख्या को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि भाजपा समय रहते सहयोगी दलों के साथ तालमेल का खाका तैयार करना चाहती है, ताकि चुनाव नजदीक आने पर किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न बने।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दल भी विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पार्टी पिछड़े वर्ग, दलित, युवा, महिला और किसान मतदाताओं के बीच अपने जनाधार को और मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के दौरान भी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्रमुखता दी जाएगी।
भाजपा केवल अपनी रणनीति पर ही काम नहीं कर रही, बल्कि विपक्षी दलों की गतिविधियों पर भी करीबी नजर बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल भी 2027 के चुनावों को लेकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति और अधिक सक्रिय होती दिखाई देगी। विभिन्न दल अपने-अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने और नए वोटरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे।
भाजपा नेताओं का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं तथा विकास कार्य आगामी चुनावों में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। पार्टी संगठन सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है।
सड़कों, एक्सप्रेस-वे, निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों के रूप में सामने रख सकती है। पार्टी का विश्वास है कि विकास और सुशासन के एजेंडे के आधार पर वह जनता का समर्थन प्राप्त करने में सफल होगी।
हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों की सक्रियता यह संकेत दे रही है कि चुनावी माहौल धीरे-धीरे बनना शुरू हो गया है। भाजपा द्वारा सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर संभावित चर्चा भी इसी तैयारी का हिस्सा मानी जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषण करने वाले वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार राघवेंद्र प्रताप ने कहा कि अगले कुछ महीनों में गठबंधन, सीट बंटवारे और चुनावी रणनीतियों को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में गतिविधियां और तेज होना तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भाजपा और उसके सहयोगी दलों की निगाहें संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर केंद्रित हैं। आने वाले समय में एनडीए के भीतर होने वाली बैठकों और निर्णयों पर प्रदेश की राजनीतिक दिशा काफी हद तक निर्भर करती दिखाई दे सकती है।
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