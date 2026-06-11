यूपी 2027 की बिसात बिछनी शुरु, भाजपा और सहयोगियों में सीटों पर चर्चा जल्द

राजनीतिक विश्लेषण करने वाले वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार राघवेंद्र प्रताप ने कहा कि अगले कुछ महीनों में गठबंधन, सीट बंटवारे और चुनावी रणनीतियों को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में गतिविधियां और तेज होना तय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भाजपा और उसके सहयोगी दलों की निगाहें संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर केंद्रित हैं। आने वाले समय में एनडीए के भीतर होने वाली बैठकों और निर्णयों पर प्रदेश की राजनीतिक दिशा काफी हद तक निर्भर करती दिखाई दे सकती है।