लखनऊ में सैयद सैफ अब्बास बोले- इस्लाम जबरन धर्मांतरण के खिलाफ, शिक्षा संस्थानों की समितियां निष्पक्ष हों

शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास ने कहा, "जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में, मेरा मानना ​​है कि इस्लाम खुद इसकी बुराई करता है और ऐसी प्रथाओं की इजाज़त नहीं देता। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दोस्ती अपने आप होती है। अगर उन रिश्तों में मतभेद होते हैं, तो इसे अपने आप धर्म परिवर्तन का मामला नहीं कह देना चाहिए। जहाँ तक गवर्नर के प्रस्ताव की बात है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह के गलत काम को रोकने के लिए ऐसा कोई कानून लाया जाता है, तो उस मकसद के लिए कमेटियाँ ज़रूर बनाई जा सकती हैं, और इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हालाँकि, ऐसी किसी भी कमिटी को निष्पक्ष और बिना भेदभाव के काम करना चाहिए..."